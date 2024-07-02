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Число жертв урагана в Петербурге и Ленобласти выросло до трех

Три человека погибли в Ленобласти и Петербурге из-за падения деревьев в ураган

Число жертв урагана в Петербурге и Ленобласти выросло до трех
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Три человека погибли в результате падения на них деревьев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сломанных ураганом, передают «Фонтанка» и телеканал «78».

О первой жертве непогоды МЧС России сообщило накануне вечером. Шквалистый ветер повалил дерево на проспекте Гагарина на юге города, в результате погибла 36-летняя женщина. Еще одна женщина и ребенок пострадали.

Женщина погибла во время непогоды в Петербурге
Общество
Фото:МЧС России

Утром 2 июля прокуратура сообщила о гибели 11-летнего мальчика во дворе дома на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На ребенка также упало дерево. Ведомство начало проверку обоих случаев.

По данным издания и телеканала, третьей жертвой оказался мигрант, который занимался строительством на участке в поселке Новое Токсово: на него упала береза. «Фонтанка» передает, что погибший — 26-летний гражданин Таджикистана, работавший в коттеджном поселке Экофорест.

Управления МЧС Петербурга и Ленобласти накануне объявили штормовые предупреждения. Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды, ливнях, грозах и ветре с порывами до 27 м/с.

Только в Ленобласти ветер повалил сотни деревьев, сильнее всего пострадали Сланцевский и Гатчинский районы. Шторм повредил линии электропередачи, без электричества остались почти 100 тыс. абонентов. Работы еще ведутся, к утру 2 июля света не было примерно у 10 тыс. жителей региона.

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Санкт-Петербург Ленинградская область ураган погибшие
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