Сотрудницу вуза задержали за фиктивные экзамены по языку для мигрантов

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В Мурманской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следователи возбудили уголовное дело.

В организации незаконной миграции подозревают местную жительницу, занимавшую должность «ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны», и уроженца Средней Азии.

По данным следствия, женщина за деньги помогала мигрантам фиктивно сдать экзамены по трем дисциплинам — на знание русского языка, истории России и российского законодательства. Сертификаты о сдаче экзаменов иностранцы использовали для трудоустройства.

«Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Он же курировал финансовые потоки», — отметила Волк.

В офисе и по месту жительства подозреваемых провели обыски. Их задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции). Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, обязаны сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, истории государства и основам российского законодательства. При этом граждане стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, от такой проверки знаний освобождены.

27 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ведомстве предложили фиксировать на камеру процесс сдачи экзаменов мигрантами. Предвзятости в этом нет, подчеркнул он. По словам Музаева, закон должен быть одинаковым для всех, так как выпускники российских школ также сдают экзамены под видеонаблюдением.