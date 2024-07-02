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Общество ,  
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На севере Москвы загорелся строительный кран

На севере Москвы загорелся строительный кран
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Башенный кран загорелся на одной из строек на севере Москвы, передает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МЧС.

Огонь охватил кабину на уровне 25-го этажа, есть угроза, что он перейдет на здание, сообщили каналу в ведомстве. В условиях падения искр на земле ведутся работы по охлаждению дизельной электростанции, рассказали спасатели.

Из госуниверситета Владивостока эвакуировали студентов из-за пожара
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Кран горит неподалеку от Выборгской улицы, уточняет Shot. Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По адресу, где произошло возгорание, строится бизнес-центр «Невский», передает агентство.

БЦ Nevsky Plaza на Выборгской улице строит концерн КРОСТ. Там же расположен сооруженный компанией ЖК «Невский».

РБК направил запрос в КРОСТ.

Утром 2 июля пожар произошел в здании Владивостокского государственного университета (ВВГУ). Огонь охватил около 20 кв. м, из помещений эвакуировали студентов, преподавателей и другой персонал. По сведениям «Восток-Медиа», пожар начался на фоне защиты дипломных работ.

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Теги
Москва Пожар стройка строительный кран
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