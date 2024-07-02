На севере Москвы загорелся строительный кран

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Башенный кран загорелся на одной из строек на севере Москвы, передает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МЧС.

Огонь охватил кабину на уровне 25-го этажа, есть угроза, что он перейдет на здание, сообщили каналу в ведомстве. В условиях падения искр на земле ведутся работы по охлаждению дизельной электростанции, рассказали спасатели.

Кран горит неподалеку от Выборгской улицы, уточняет Shot. Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По адресу, где произошло возгорание, строится бизнес-центр «Невский», передает агентство.

БЦ Nevsky Plaza на Выборгской улице строит концерн КРОСТ. Там же расположен сооруженный компанией ЖК «Невский».

РБК направил запрос в КРОСТ.

Утром 2 июля пожар произошел в здании Владивостокского государственного университета (ВВГУ). Огонь охватил около 20 кв. м, из помещений эвакуировали студентов, преподавателей и другой персонал. По сведениям «Восток-Медиа», пожар начался на фоне защиты дипломных работ.