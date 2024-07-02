В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятия после взрывов

В Днепропетровской области в результате взрывов в ночь на 2 июля повреждения получило промышленное предприятие, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что взрывы звучали в Никополе, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах, а также в Криворожском районе. Повреждения получили промышленное предприятие и линия электропередачи, также возникло два возгорания, их потушили, написал Лысак.

Погибших и пострадавших нет, уточнил глава администрации.

Украинские СМИ, включая «Страну», сообщали о взрывах в Днепропетровской области вечером 1 июля около 19:00 мск. Ночью, после 23:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.