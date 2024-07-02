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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятия после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области в результате взрывов в ночь на 2 июля повреждения получило промышленное предприятие, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что взрывы звучали в Никополе, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах, а также в Криворожском районе. Повреждения получили промышленное предприятие и линия электропередачи, также возникло два возгорания, их потушили, написал Лысак.

Погибших и пострадавших нет, уточнил глава администрации.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинские СМИ, включая «Страну», сообщали о взрывах в Днепропетровской области вечером 1 июля около 19:00 мск. Ночью, после 23:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепропетровская область Украина взрывы Военная операция на Украине предприятие
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