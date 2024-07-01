Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры

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Объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, также зафиксированы попадания в учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, вышку сотовой связи и газопроводы, повреждения получили 15 домов, один человек погиб, один получил ранения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.