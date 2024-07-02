Дипмиссия в Лондоне: в выборы имеют привычку вмешиваться США, а не Россия

Консерваторы Великобритании используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы, хотя у России нет такой привычки, заявили в комментарии посольства России в Лондоне. Слова дипмиссии приводит агентство «РИА Новости».

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Рейтинг правящей партии консерваторов — тори — значительно уступает популярности партии лейбористов — виги.

«Россия в отличие от Британии и других западных «цивилизаторов» не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств. Манипуляции, социальная инженерия, «цветные революции» и госперевороты — это не наш метод, а практика США и их сателлитов», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что, вне зависимости от того, кто победит на выборах в Великобритании, «проводимая из-за кулис и с благословения Вашингтона конфронтационная линия в отношении России будет продолжена».

В июне телеканал ABC провел расследование и нашел пять аккаунтов в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), которые критиковали помощь Украине со стороны Запада и выражали поддержку лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу. ABC пришел к выводу, что аккаунты — часть скоординированной кампании влияния с «нарративами Кремля», нацеленной на европейскую аудиторию.

В конце июня The Times написала, что председатель британской Консервативной партии Ричард Холден обратился к секретарю правительства Саймону Кейсу и советнику премьера по нацбезопасности Тиму Барроу с призывом расследовать утверждения телеканала ABC о вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.