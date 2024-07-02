В Приморье завели дело о сбыте госимущества преступным сообществом

Управление Следственного комитета по Приморью возбудило уголовное дело в отношении экс-руководителя регионального управления Росимущества Дениса Говорчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов. Следователи подозревают их в создании преступного сообщества и махинациях с имуществом, переданным в пользу государства.

По мнению следователей, в период с июля 2021 года по март 2023 года Ковальчук создал организованное преступное сообщество (ОПС), основной целью которого было «завладеть и сбыть имущество, предоставляемое государственными органами в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае (ТУ Росимущества)».

Предприниматель долгое время оказывал услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества, которые Ковальчук и другие фигуранты незаконно присваивали себе и продавали на вторичном рынке.

ОПС состояло из двух структурных подразделений, первое вело учет вещей, передаваемых Росимуществу и подлежащих уничтожению, а второе — готовило видеоотчеты фиктивного уничтожения, а также вело подбор для продажи товара оптом и в розницу.

Всего следователи нашли шесть эпизодов сбыта имущества. Сотрудники СК провели обыски по месту проживания подозреваемых.

Как рассказал следователь «Коммерсанту», среди изъятого имущества — обувь, рыба, мука, маргарин, наборы инструментов и др. В документах оно все записано как «сожженное в кочегарке». Общую сумму незаконных доходов следователи оценили в почти 5 млн руб.

Бывшему главе регионального Росимущества Говорчуку предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем, организованной группой, и пособничестве в мошенничестве в группе с причинением ущерба в особо крупном размере. Бывший чиновник находится под стражей с ноября 2023 года.