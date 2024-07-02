Просьбу Бастрыкина завести дело на главу суда рассмотрят 10 июля

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом говорится в материалах коллегии судей.

Матету назначили председателем Солнцевского районного суда указом президента России в ноябре 2021 года. У Матеты четвертый квалификационный класс, ранее он занимал пост председателя Ногинского городского суда Московской области, а затем — должность судьи Мособлсуда.

В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС уточняется, что речь идет о ст. 159 Уголовного кодекса — это статья о мошенничестве. По ней можно получить до десяти лет лишения свободы.

Как выяснил РБК, Матету поймали с поличным сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах. Судья собирался получить около $40 тыс. за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека.

Также Бастрыкин попросил ВККС разрешить арестовать бывшего председателя Советского районного суда в Ростове-на-Дону Елену Коблеву. Коллегия рассмотрит заседание 8 июля. В середине мая в отношении Коблевой возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 500 тыс. руб. По мнению следователей, бывшая судья получила взятку за отмену решения мирового судьи.