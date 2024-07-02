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После грозы в Псковской области более 15 тысяч человек остались без света

В Псковской области произошли массовые отключения электроснабжения после грозы

В Псковской области гроза, град и ветер с порывами до 23 м/с привели к массовому отключению электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По состоянию на 20:00 (совпадает с мск) без света в 879 населенных пунктах остаются более 15 тысяч человек. «Наибольшее количество отключений зафиксировано в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах», — отметил Ведерников.

В псковском филиале «Россети Северо-Запад» ввели особый режим работы, добавил губернатор. Восстановлением электроснабжения занимаются 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с энергетиками в усиленном режиме работают и сотрудники коммунальных служб, убирая упавшие деревья и поломанные ветки.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В телеграм-канале филиала «Россетей» отметили, что грозы и ливни продлятся до 2 июля. «Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 м, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», — предупредили энергетики компании.

В Псковской области 1 июля воздух прогрелся до 31 градуса, ночью опустился до 15 градусов. На 2 июля прогнозируется 18 градусов тепла днем и 14 — ночью с высокой вероятностью осадков и сильным ветром.

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Теги
Псковская область Погода электроснабжение Михаил Ведерников
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