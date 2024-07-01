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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования «Погоня»

МВД объявило в розыск организатора белорусской «Погони» Вадима Прокопьева
Сюжет
Военная операция на Украине

МВД России объявило в розыск одного из организаторов белорусского нефункционирующего на данный момент формирования «Погоня» Вадима Прокопьева.

«Погоня» признана белорусскими властями экстремистской организацией. По данным российского МВД, формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием военных в Чехии, Польше и на Украине. Прокопьева разыскивают по уголовной статье (по какой именно, в розыскной базе никогда не уточняется). В базе МВД присутствует карточка еще одного организатора «Погони» Валерия Сахащика.

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В ноябре 2022 года МВД Белоруссии сообщило, что против организаторов формирования возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр одноименного полка, который выступил на стороне Украины в конфликте с Россией.

По данным белорусской милиции, структура занималась отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, которые имели опыт военной службы. Как отметил тогда начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Евгений Пилецкий, белорусские оперативники постоянно отслеживали деятельность, в частности, «Погони».

Как рассказал сам Прокопьев в интервью YouTube-каналу «ТОК», «Погоня» распалась из-за того, что Украина, где действовали члены формирования, не хотела их участия в конфликте, чтобы «не развязать войну с Беларусью». Летом 2023 года организация перестала существовать.

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Теги
МВД Белоруссия розыск Украина
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