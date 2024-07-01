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ЦППК объяснила сбой электричек на казанском направлении

ЦППК: сбой электричек на казанском направлении произошел из-за остановки поезда
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Сбой в движении электричек на казанском направлении произошел из-за остановки поезда, ехавшего в сторону Москвы. Об этом сообщила РБК пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее на участке Фаустово — Бронницы Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам остановился поезд, из-за чего в сторону Москвы стали задерживаться поезда дальнего пригорода. Задержки возможны и по обороту, предупредили в ЦППК.

К остановившемуся поезду отправили вспомогательный локомотив, который должен был убрать состав с путей.

«На казанском направлении движение электропоездов осуществляется в обе стороны. <...> Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий», — добавили в пресс-службе.

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Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что на подъезде к Москве встали поезда рязанского направления. Например, ехавший из Рязани экспресс больше часа стоял на станции Золотово в Воскресенском районе Московской области.

Электрички начали движение спустя примерно два часа, передает «Звезда». В качестве предварительной причины произошедшего называют «излом токоприемников» на 67-м километре перегона Фаустово — Бронницы МЖД.

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ЦППК пригородные электрички отмена электричек поезд Москва новости МЖД
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