В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион

Река Кальчик в Мариуполе (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили холероподобный вибрион в водоемах Мариуполя. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

Вибрион выявили в результате испытаний в водоемах, реках и в море в черте города.

В зоне риска находятся река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера и морской пляж в районе судоремонтного завода.

Медики посоветовали не купаться в этих местах.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по ДНР Александр Хоруженко объяснил, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечным инфекциям.

Самые комфортные для него условия обитания — в озерах и реках, поэтому часто инфицирование происходит через зараженную воду. Среди симптомов — диарея, рвота, боль в животе, слабость, лихорадка; у больных может развиться обезвоживание.

После прорыва плотины Каховской ГЭС, произошедшего в июне 2023 года, в затопленных регионах нашли бактерии холероподобного вибриона, заявили в николаевском центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Холероподобные вибрионы обнаружили на одном из пляжей Николаева и в реке Ингулец в городе Снигиревка.