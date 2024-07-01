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В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео

МВД: в Волгограде задержали водителя, перевозившего пассажиров на крыше «УАЗа»

В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео
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В Волгограде поймали водителя, который перевозил пассажиров на крыше и капоте автомобиля, сообщает ГУ МВД России по региону. Мужчину привлекли к административной ответственности.

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Нарушителя правил дорожного движения вычислили по видео, размещенному в интернете. На записи видно, как водитель автомобиля «УАЗ» перевозит пассажиров на крыше машины. По данным местного отделения МВД, автомобиль ехал по Рабоче-Крестьянской улице Ворошиловского района.

«Сотрудники полиции оперативно разыскали водителя. Он был доставлен в подразделение Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства. Задержанным оказался местный житель 22 лет. Его привлекли к административной ответственности.

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Теги
Волгоград МВД полицейские нарушитель УАЗ
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