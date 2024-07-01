Прокуратура заинтересовалась дефиле в купальниках девочек в Ростове

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Прокуратура начала проверку информации о дефиле школьниц в купальниках на детском конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Организаторам поставили в вину откровенность образов подростков.

29 июня в парке Первого мая в Ростове-на-Дону прошел конкурс «Детская супермодель России». По утверждению компании-организатора «Имидж-Элит», в мероприятии участвовали девочки в возрасте от 4 до 15 лет. Поводом для возмущения некоторых зрителей и пользователей соцсетей стало дефиле участниц-подростков. Их образы в купальниках посчитали слишком откровенными.

«Хочется спросить о психическом здоровье родителей этих детей. Как детский конкурс может проводиться в белье?» — написала пользователь Ольга в комментариях под постом телеграм-канала «Новости Ростова | 161.RU».

«Конкурс для детей в купальнике? Это нормально?» — поинтересовался анонимный пользователь в комментариях к той же публикации.

Сообщениями о проведении мероприятия заинтересовалась местная прокуратура. «Проверяется информация, распространенная в СМИ, о проведенном конкурсе», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как пишет телеграм-канал SHOT, организаторы мероприятия заявили, что все прошло в рамках конкурса, а родители подписывали соглашения об участии своих детей. Сам конкурс проводится уже 28 лет, подчеркнули в компании «Имидж-Элит».