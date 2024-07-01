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Бизнес ,  
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Замгендиректора РЖД назначили главу департамента инвестиций Бакеркина

Юрия Бакеркина назначили заместителем гендиректора РЖД
Юрий Бакеркин
Юрий Бакеркин (Фото: telerzd / Telegram)

Заместителем генерального директора «Российских железных дорог» стал Юрий Бакеркин, который до этого руководил департаментом инвестиций компании. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

«Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора РЖД», — говорится в сообщении.

В инвестиционном блоке компании Бакеркин работал в течение 17 лет, а в 2017 году возглавил его.

После назначения на новую должность он продолжит курировать департамент инвестиций. При этом исполняющим обязанности начальника департамента стал заместитель Бакеркина — Дмитрий Редькин.

Кроме того, в ведении нового замгендиректора РЖД будут находиться Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения, добавили в компании.

Топ-менеджер РЖД перешел на работу в Минтранс
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Алексей Шило

Ранее тот пост, на который сейчас назначили Бакеркина, занимал Алексей Шило. Он пришел в РЖД в феврале 2015 года в качестве руководителя департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

В конце июня 2024 года РБК узнал, что Шило перейдет на работу в Минтранс и станет заместителем главы ведомства. С мая текущего года министром транспорта является Роман Старовойт, который перешел на новую работу после смены правительства.

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