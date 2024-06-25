Топ-менеджер РЖД перешел на работу в Минтранс
Замгендиректора РЖД Алексей Шило перешел на работу в Минтранс и занял должность замминистра, говорится в распоряжении правительства (РБК ознакомился с документом; его подлинность подтвердил источник, знакомый с ротацией).
«Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сказано в распоряжении от 25 июня 2024 года.
Ранее источники РБК на транспортном рынке и в самом ведомстве сообщали о предстоящих кадровых изменениях. Как поясняли собеседники, Шило будет курировать работу железнодорожного транспорта и сменит на этом посту Валентина Иванова (перешел в Минтранс из структур правительства в 2022 году). Согласно еще одному распоряжению, с которым также ознакомился РБК, Иванова, в свою очередь, повысят до первого замминистра. Ранее им был Андрей Костюк, теперь, по данным источников РБК, он покинет Минтранс.
Ранее новый министр транспорта (назначен в мае 2024 года после смены правительства) Роман Старовойт говорил, что не планирует в ведомстве значительных кадровых перестановок, однако «некоторая донастройка» предусмотрена. «Практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы: с кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчиненный, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка», — отмечал он.
Сейчас у Старовойта восемь заместителей — среди них также статс-секретарь Дмитрий Зверев, Дмитрий Баканов, Василий Десятков, Владимир Потешкин, Александр Пошивай и Евгений Филиппов.
В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс.
Что известно об Алексее Шило
Родился 21 июля 1978 года. В 2000 году окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», в 2001 году — «Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта».
В том же году начал работать дежурным станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги. Следующие 15 лет занимал разные руководящие должности в границах этой магистрали, в частности в дирекции управления движением, в том числе относящейся к Горьковской железной дороге (связывает такие направления, как Москва — Нижний Новгород — Киров, Москва — Казань — Екатеринбург). Был заместителем начальника по развитию центральной дирекции управления движением в Москве.
С февраля 2015 года руководил департаментом управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура», с февраля 2017 года — Центром фирменного транспортного обслуживания, основная задача которого заключается в формировании доходной части бюджета РЖД за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта.
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