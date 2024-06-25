Топ-менеджер РЖД перешел на работу в Минтранс

Алексей Шило (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Замгендиректора РЖД Алексей Шило перешел на работу в Минтранс и занял должность замминистра, говорится в распоряжении правительства (РБК ознакомился с документом; его подлинность подтвердил источник, знакомый с ротацией).

«Назначить Шило Алексея Николаевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сказано в распоряжении от 25 июня 2024 года.

Ранее источники РБК на транспортном рынке и в самом ведомстве сообщали о предстоящих кадровых изменениях. Как поясняли собеседники, Шило будет курировать работу железнодорожного транспорта и сменит на этом посту Валентина Иванова (перешел в Минтранс из структур правительства в 2022 году). Согласно еще одному распоряжению, с которым также ознакомился РБК, Иванова, в свою очередь, повысят до первого замминистра. Ранее им был Андрей Костюк, теперь, по данным источников РБК, он покинет Минтранс.

Ранее новый министр транспорта (назначен в мае 2024 года после смены правительства) Роман Старовойт говорил, что не планирует в ведомстве значительных кадровых перестановок, однако «некоторая донастройка» предусмотрена. «Практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы: с кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчиненный, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка», — отмечал он.

Сейчас у Старовойта восемь заместителей — среди них также статс-секретарь Дмитрий Зверев, Дмитрий Баканов, Василий Десятков, Владимир Потешкин, Александр Пошивай и Евгений Филиппов.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс.