Авиакомпания «Победа» запустила платное питание на своих рейсах

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Авиакомпания запустила услугу «Еда в полет», теперь пассажиры за дополнительную плату могут заказать питание на борт самолета. Ранее пассажирам на рейсах «Победы» предлагали только воду. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

С 1 июня услуга доступна на рейсах из Москвы (Шереметьево) и Санкт-Петербурга на более чем 70 направлениях. Услугу можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или в приложении для покупки билетов во время покупки билетов. Также добавить услугу можно после бронирования через «управление бронированием» не позже, чем за 24 часа до вылета.

В меню можно выбрать несколько видов сэндвичей, например, с ветчиной за 330 руб. или с курицей за 500. Салаты, сырное и мясное ассорти. Для детей авиакомпания предлагает два сета: для детей до и старше двух лет (550 и 700 руб. соответственно). За дополнительную плату пассажиры теперь могут выбрать и напитки: несколько видов лимонадов и соков в ценовом диапазоне от 110 до 120 руб., чай и кофе. К ним предлагается выбрать один из десертов. Алкоголь пассажирам предлагать не будут.

В июне прошлого года авиакомпания запустила услугу «Еда на гейт». При покупке услуги пассажирам перед посадкой предлагается «ресторанная еда», ее стоимость варьируется от 795 до 1400 руб.