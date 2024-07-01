Гладков сообщил об одном погибшем после атаки ВСУ на Новую Таволжанку

Житель Новой Таволжанки погиб при попадании снаряда по сельхозпредприятию

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель», — написал Гладков.

Он уточнил, что мужчина погиб на месте от полученных ран еще до приезда бригады скорой помощи.

В прошлый раз Новая Таволжанка подверглась атаке со стороны Украины 29 июня. По словам губернатора, пострадавших не было, но после отражения средствами ПВО воздушной атаки был поврежден легковой автомобиль.

В четверг, 27 июня, ВСУ также атаковали село. В результате «прямого прилета боеприпаса» на территории одного частного домовладения была повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены кровля, остекление и фасад, рассказал Гладков.