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Военная операция на Украине ,  
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Житель Новой Таволжанки погиб при попадании снаряда по сельхозпредприятию

Гладков сообщил об одном погибшем после атаки ВСУ на Новую Таволжанку
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель», — написал Гладков.

Он уточнил, что мужчина погиб на месте от полученных ран еще до приезда бригады скорой помощи.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В прошлый раз Новая Таволжанка подверглась атаке со стороны Украины 29 июня. По словам губернатора, пострадавших не было, но после отражения средствами ПВО воздушной атаки был поврежден легковой автомобиль.

В четверг, 27 июня, ВСУ также атаковали село. В результате «прямого прилета боеприпаса» на территории одного частного домовладения была повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены кровля, остекление и фасад, рассказал Гладков.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ сельхозпредприятия
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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