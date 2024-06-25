Главу Винницкой области уволили после скандала с раздачей повесток на АЗС
Правительство Украины уволило главу Винницкой государственной областной администрации Сергея Борзова, о согласовании этого решения сообщил представитель кабмина Тарас Мельничук.
Информацию об отставке подтвердил и сам Борзов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пояснив, что уходит с должности «по состоянию здоровья». Он призвал «не тратить время на манипуляции» вокруг его отставки.
Накануне украинские СМИ, в том числе «Страна», опубликовали видео, как утверждается, с пьяным Борзовым на автозаправке в Виннице. Он вызвал на место сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пришел на смену военкоматам на Украине), которые раздали повестки всем, кто не понравился Борзову, отмечает издание «Антикор».
Борзов руководил Винницкой областью с 2020 года. В прошлом он, как и президент Украины Владимир Зеленский, был связан с КВН — руководил командами «Винницкие перцы» и «Сборная Украины», а также работал в российском телевизионном творческом объединении «Александр Масляков и Компания» («АМиК»), пишет «Обозреватель».
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