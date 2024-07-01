В Кремле негативно отнеслись к обвинениям Столтенберга в адрес Китая

Йенс Столтенберг (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Москва негативно относится к обвинениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в адрес Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на слова Столтенберга о том, что Китай представляет угрозу для НАТО.

«Негативно [относимся], но, с другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Генсек НАТО сделал соответствующее заявление в интервью японской газете Yomiuri. Столтенберг отметил, что альянс не рассматривает Китай как враждебную страну, но тот «бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности».

Он добавил, что Пекин также поставляет России технологии и электронику для использования в конфликте на Украине.

Для усиления давления на Китай и стабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе НАТО решило углубить партнерство с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. В частности, эти вопросы станут ключевыми в обсуждении на саммите в Вашингтоне 9–11 июля.