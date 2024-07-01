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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заочно предъявили подозрения главе Башкирии и мэру Уфы

Сюжет
Военная операция на Украине
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Генпрокуратура Украины предъявила заочное подозрение главе Башкирии Радию Хабирову и главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, сообщает ведомство.

«Должностным лицам Республики Башкирия, которые помогают финансировать российскую армию в войне против Украины, сообщено о подозрении», — говорится в сообщении на сайте офиса генерального прокурора.

Им вменяют нарушение ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса республики — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, по предварительному сговору.

По данным следствия, чиновники с начала спецоперации финансировали российские войска, а также лично отдавали распоряжения на приобретение для армии России военной техники.

Досудебное расследование ведет управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Башкирии, а также в пресс-службу мэрии Уфы.

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Теги
СБУ Башкортостан Уфа Радий Хабиров обвинения
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