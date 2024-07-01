На Украине заочно предъявили подозрения главе Башкирии и мэру Уфы

Радий Хабиров (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Генпрокуратура Украины предъявила заочное подозрение главе Башкирии Радию Хабирову и главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, сообщает ведомство.

«Должностным лицам Республики Башкирия, которые помогают финансировать российскую армию в войне против Украины, сообщено о подозрении», — говорится в сообщении на сайте офиса генерального прокурора.

Им вменяют нарушение ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса республики — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, по предварительному сговору.

По данным следствия, чиновники с начала спецоперации финансировали российские войска, а также лично отдавали распоряжения на приобретение для армии России военной техники.

Досудебное расследование ведет управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Башкирии, а также в пресс-службу мэрии Уфы.

В феврале 2023 года СБУ заочно обвинила главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина в посягательстве на территориальную целостность Украины и «отрицании российской агрессии».