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В Австралии удвоили плату за студенческую визу

В Австралии подняли плату за студенческую визу для борьбы с миграционным потоком
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Австралия более чем в два раза повысила плату за студенческую визу, чтобы замедлить поток мигрантов. Новые меры вступили в силу 1 июля, говорится в сообщении на сайте австралийского правительства.

Австралия увеличила плату за международные студенческие визы с 710 до 1600 австралийских долларов. Такое решение является частью миграционной реформы, которая проводится в стране с 1 июля.

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Фото:Quinn Rooney / Getty Images

«Эти изменения укрепят целостность международной системы образования и помогут профинансировать важные реформы, рекомендованные Соглашением об университетах», — считает министр образования Австралии Джейсон Клэр. О том, что новые меры восстановят «целостность» международного сотрудничества, заявила и министр внутренних дел страны Клэр О'Нил.

По словам Вики Томпсон, исполнительного директора «Большой восьмерки», которая представляет ведущие университеты Австралии, это решение приведет к «гибели» самого успешного в Австралии сектора экспорта услуг. Томпсон считает, что правительство делает «критическую ошибку, используя иностранных студентов в качестве козлов отпущения» для решения кратковременных проблем с миграцией.

«Международное образование обходится австралийской экономике почти в 30 миллиардов долларов», — говорится в тексте плана правительственной миграционной стратегии. По последним данным, опубликованным австралийским правительством, число иностранных студентов в стране превысило 650 тыс. человек. Как пишет Bloomberg, число мигрантов в Австралии после пандемии стремительно растет и это вынуждает правительство ограничивать их приток.

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Теги
Австралия студенты виза мигранты
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