В Кузбассе задержали вступившего в «Легион Свободы России» подростка

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Кемеровской области задержали подростка за участие в деятельности террористической организации, об этом сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

«Несовершеннолетний житель областного центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2024 года обвиняемый вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион Свободы России» (признанно террористическим и запрещено на территории России). Он выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе, считает СК.

Подростка задержали, судом избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По статье, которую предъявили подростку, ему может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. руб.

В апреле в Волгоградской области суд отправил под арест двух 17-летних местных жителей по обвинению в подготовке терактов в составе проукраинской террористической организации. Подростки «вступили в запрещенную Верховным судом Российской Федерации проукраинскую террористическую организацию. В составе этой организации они готовили в области крупные теракты, в том числе в местах массового скопления людей, заготовив взрывчатое вещество, которое заранее испытали. По данным ФСБ, в качестве «объектов террористических устремлений» они выбрали отдел полиции, военкомат, пункты общепита и массового скопления людей в городе Волжский.