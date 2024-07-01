В Китае рассказали, как сын Лукашенко учится

Николай Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится по программе обмена студентами в Пекине, является лучшим студентом на курсе.

«Он очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — заявил Хао Пин.

В эфире телеканала уточнили, что Николай Лукашенко учится по обмену в Пекинском университете на направлении «Биотехнологии». Секретарь партийного комитета Пекинского университета сообщил, что в продолжение сотрудничества с Белорусским государственным университетом планируется рассмотреть возможность создания совместных исследовательских центров по биотехнологиям.

В июне 2023 года Александр Лукашенко рассказал в эфире канала «Россия 1», что его младший сын Николай учится в Пекинском университете. Николаю Лукашенко 18 лет. Он родился вне брака — о том, кто его мать, президент Белоруссии не рассказывал. В 2022 году сын президента окончил школу с золотой медалью.