Лукашенко рассказал, где учится его младший сын Николай

Лукашенко сообщил, что его сын Николай учится в Китае

Александр Лукашенко (справа) и его сын Николай (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сейчас учится в Пекинском университете. Об этом белорусский лидер рассказал в эфире канала «Россия 1». Специальность сына он не уточнил.

Николаю Лукашенко 18 лет. Он родится вне брака — о том, кто его мать, президент Белоруссии не рассказывал. В 2022 году сын президента окончил школу с золотой медалью.

В мае прошлого года Лукашенко заявлял, что за Китаем будущее. По его словам, Белоруссии удалось выстроить с этой страной добрые отношения.