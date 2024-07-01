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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные показали видео с системой наведения и коррекции ATACMS

Российские специалисты получили доступ к системе наведения ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракета&nbsp;ATACMS
Ракета ATACMS (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

Специалисты по вооружению в России изучают систему наведения и коррекции полета ракеты ATACMS по блоку лазерных гироскопов и GPS-модулю, сообщило «РИА Новости».

Агентство разместило в своем телеграм-канале видео, на котором видно внутреннее устройство ракеты.

Так, три лазерных кольцевых гироскопа помогают системе наведения удерживать ракету на отстроенной баллистической траектории. А GPS-антенна обеспечивает коррекцию на первичном и последнем участке баллистической траектории.

«Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться», — уточнил собеседник агентства — один из специалистов по вооружению.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине, который в том числе предусматривал передачу ATACMS. Reuters, Politico и AP сообщали о тайной отправке «значительного количества» ракет в марте и применении их Киевом.

Такими ракетами, в частности, был 23 июня атакован Севастополь. По данным Минобороны, четыре американские дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями удалось сбить, еще одна под воздействием ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

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Теги
Минбороны ATACMS ракета военная техника
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