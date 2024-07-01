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Общество ,  
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В Москве платная парковка стала дороже на 150 руб. в час

Дневная парковка на некоторых улицах Москвы подорожала на 150 руб.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Стоимость парковки на некоторых улицах в Москве выросла до 600 руб. в час, говорится в приказе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новый тариф будет действовать с 8:00 до 21:00 мск на территории центра города в пределах Третьего транспортного кольца. В ночное же время — с 21:00 до 8:00 — тариф остался такой же — 200 руб. в час.

Раньше москвичи платили за аналогичную дневную парковку 450 руб. час.

Изменение максимального часового тарифа в дневное время произошло на 31 улице города. В частности, изменения коснулись самых загруженных платных парковок, которые находятся в центре — например улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.

В то же время на 12 улицах города, например на улице Гаврикова, в Малом Калужском и Балакиревском переулках, парковка стала дешевле. На 11 улицах из них новый тариф составил 40 руб. в час. Его снизили для баланса спроса, так как загруженность машино-мест ниже 50%.

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Фото:АГН «Москва»

Ранее столичный департамент транспорта написал, что изменение максимального часового тарифа вводилось, чтобы возле своих домов жители имели свободную парковку.

У москвичей, которые живут на этих улицах, часто нет возможности оставить машину рядом с домом, так как парковочные места при действующем тарифе долго заняты, пояснили тогда в столичном департаменте транспорта.

C 22 января 2024 года в зону платной уличной парковки в Москве вошли 50 участков улиц, а с 22 февраля — еще 31 участок улиц.

В мае этого же года в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что с 2012 года благодаря платному парковочному пространству в столице удалось в том числе увеличить среднюю скорость движения автомобилей до 56 км/ч и сократить на 64% число нарушений правил парковки.

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