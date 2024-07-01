РЕН сообщил об отъезде Канье Уэста из России

Канье Уэст (в центре) (Фото: Brandon Magnus / Getty Images)

Американский рэпер Канье Уэст (сменил имя на Йе) вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле, сообщил источник РЕН ТВ.

Телеканал опубликовал фотографию посадочного талона, на котором в графе фамилия стоит YE (Йе), а в графе имя — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).

Ранее телеграм-каналы Mash и SHOT опубликовали кадры с Канье Уэстом в аэропорту Внуково. По их информации, рэпера провожал его давний деловой партнер дизайнер Гоша Рубчинский.

Накануне Канье Уэст прилетел в Москву. Весной российские телеграм-каналы сообщали, что рэпер приедет в Россию этим летом и выступит в «Лужниках».

Однако РБК опровергли информацию о подготовке там концерта. Никаких заключенных договоров по возможному концерту рэпера в «Лужниках» на данный момент нет, сообщили в пресс-службе площадки.

Уэст уже бывал в России. В 2016 году он прилетел в Москву и встретился с Рубчинским.