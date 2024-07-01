На Канье Уэста подали в суд за травлю сотрудников и удержание зарплаты

Команда программистов подала в суд на бывшего работодателя Канье Уэста из-за того, что тот не доплачивал за переработки и называл их «рабами», сообщает The Washington Post со ссылкой на иск.

В команду входили восемь человек из разных стран, в том числе несовершеннолетние. В апреле 2024 года Уэст и управляющий делами артиста Майло Яннопулоса наняли их разработать приложение для стримингового сервиса YZYVSN, куда музыкант планировал загрузить альбомы Vultures и Vultures 2.

По словам истцов, они подвергались травле из-за возраста, расы, пола, сексуальной ориентации и этнической принадлежности. Кроме того, их называли «рабами», а один из их каналов в Discord, где они взаимодействовали, назывался «новые рабы». Яннопулос отверг обвинения и назвал иск «шуткой».

После завершения работы над приложением Уэст и Яннопулос сообщили членам команды, что те получат оплату за свою работу, в том числе сверхурочную, однако обещанная сумма так и не поступила, говорится в иске. Как отмечает портал TMZ, за разработку обещали заплатить $120 тыс. Позднее Уэст потребовал от сотрудников подписать соглашения о неразглашении, угрожая уволить без оплаты, а несовершеннолетних членов команды заставил подписать договоры, по которым они числились «волонтерами»