МВД Франции назвало явку в первом туре выборов в парламент

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Явка в первом туре досрочных выборов в парламент Франции за час до закрытия участков составила рекордные 59,39%, сообщает пресс-служба МВД Франции.

«Сегодня, в воскресенье, 30 июня, явка на парламентских выборах 2024 года составляет 59,39% в 17:00. В 2022 году при этом явка составила 39,42%», — говорится в сообщении.

По данным французского издания Le Monde, это «самый высокий показатель со времен первого тура парламентских выборов 1978 года», за исключением выборов 1986 года, которые проходили в один тур.

В газете также добавили, что, согласно прогнозам социологического института Ipsos, общую явку в первом туре ожидают на уровне 67,5%. По данным другой исследовательской компании, Harris Interactive, явку ожидают на уровне 69,7%.

30 июня во Франции начались досрочные парламентские выборы, которые президент Эмманюэль Макрон назначил после провала его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент. Согласно опросам, победу может одержать ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) и впоследствии возглавить правительство республики. Второй тур парламентских выборов запланирован на 7 июля 2024 года.

В Кремле заявили, что следят за предвыборной кампанией во Франции, однако изменение популярности политических сил — это внутреннее дело страны.