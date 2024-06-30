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Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Сергей Дюжиков
Сергей Дюжиков (Фото: Zaza Vaza / wikipedia.org)

Гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков умер в США в возрасте 75 лет. Его смерть подтвердил ТАСС создатель и автор песен рок-группы «Цветы» Стас Намин.

Сергей Дюжиков родился в 1948 году в Вене в семье военного летчика. С детства интересовался музыкой: создал собственную музыкальную группу сначала в школе, затем в институте — это был музыкальный коллектив «Скифы». Позднее он стал участником групп «Голубые гитары», и «Цветы».

Гитарист работал с Игорем Крутым, записал альбом с Владимиром Пресняковым, участвовал в ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.

В 1990-е годы гитарист уехал в США, чтобы продолжить музыкальную карьеру, играл в варьете, позднее его пригласили в бродвейский мюзикл It Ain’t Nothing but The Blues («Все это лишь только блюз»).

В мае 2024 года в Воронеже умер бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров. Он болел раком лимфы.

Теги
музыка смерть рок-музыка рок-группа Стас Намин
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