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Умер бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров

Бухаров играл в группе «Крематорий» 17 лет, с остальным составом он познакомился на съемках фильма в 1994 году, после выступал как клавишник и скрипач. Он болел раком лимфы
Вячеслав Бухаров
Вячеслав Бухаров (Фото: crematorium.ru)

В Воронеже умер актер и бывший скрипач рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров, сообщил музыкальный коллектив на своем сайте.

«Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным», — сказано в сообщении.

В Воронеже пройдет концерт группы в честь Бухарова. Он играл в группе 17 лет.

Группа «Крематорий» появилась в 1983 году, в ее репертуаре песни «Последний шанс», «Маленькая девочка», «Три источника», Безобразная Эльза», «Кондратий» и другие.

Бухарову было 62 года, он родился 1 июня 1961 года. Музыкант окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в местном театре, Театре Балтийского флота и Русском драматическом театре Риги.
После переезда в Москву сотрудничал с театром «Сатирикон» и снялся в фильме «Тацу», вышедшем в 1994 году. На съемках он и познакомился с составом «Крематория», после чего до 2007 года выступал в качестве скрипача и клавишника.

На его счету, кроме того, эпизодические роли в фильмах «Ёлки 1914», «Мама, не горюй! — 2», «Уйти, чтобы вернуться», сериалах «Паутина-3», «Морской патруль-2» и других.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
крематорий рок-группа Воронеж рак
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