Израиль продлил сотрудничество с палестинскими банками
Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич продлил срок действия разрешения, которое позволяет сотрудничать с палестинскими банками на Западном берегу реки Иордан, сообщает израильская газета The Times of Israel со ссылкой на представителя министра.
Срок действия разрешения должен был истечь в конце июня, оно позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за услуги и выплаты, в которых участвует палестинская администрация.
Смотрич продлил разрешение на четыре месяца, уточнило издание.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что важно сохранить открытыми израильско-палестинские банковские отношения, чтобы позволить функционировать пострадавшим экономикам на Западном берегу и в секторе Газа.
По ее словам, палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки сделок в израильских шекелях.
Согласно официальным данным, в 2023 году в палестинских банках было обменяно около 53 млрд шекелей ($14 млрд), отметила газета.
Ранее, 19 июня, Financial Times сообщила, что вооруженные бандитские формирования, в том числе поддерживаемые ХАМАС, выкрали за последние два месяца не менее $120 млн из банков на севере Газы.
В самой газете подсчитали, что воры забрали как минимум треть наличных из заброшенных хранилищ. Еще около $240 млн заблокированы в палестинских банках.
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