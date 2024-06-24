Нетаньяху заявил о скором окончании интенсивных боев в секторе Газа

Фаза активных боев с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа скоро завершится, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом с 7 октября интервью.

«Интенсивная фаза борьбы с ХАМАС подходит к концу. Это не означает, что война закончится, но война в активной фазе закончится в Рафахе», — сказал он журналистам 14-го канала. После Израиль перебросит часть военных на север — границу с Ливаном, где обменивается ударами с шиитским движением «Хезболла» — «в оборонительных целей», добавил премьер.

«Если будет соглашение по урегулированию ситуации на севере, оно будет только на наших условиях, как и на юге», — подчеркнул Нетаньяху. Он отметил, что готов приостановить боевые действия в Газе ради обмена заложников, однако война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Израильское наступление в Ливане создаст риск расширения конфликта — в том числе может спровоцировать сопротивление со стороны Ирана, считает генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу эскалации между Израилем и «Хезболлой» и призвал не допустить того, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».