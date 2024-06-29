Перед Крымским мостом скопилась очередь из 600 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин: 240 — со стороны Тамани и 360 — со стороны Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией по мосту.
Время ожидания в обе стороны составляет около часа, говорится в сообщении, которое было опубликовано в 8:00 мск.
Сегодня утром движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали на час. Из-за ограничений на переправе возникли пробки. В 7:00 мск телеграм-канал с оперативной информацией на мосту сообщил, что со стороны Тамани на мосту стоят 60 машин, в очереди со стороны Керчи — 84 транспортных средства.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по Крыму.
Днем 23 июня 2024 года Крымский мост дважды временно перекрывали. Из-за ограничений на переправе возникла пробка — с обеих сторон зафиксировали 577 автомобилей.
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