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Военная операция на Украине ,  
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Перед Крымским мостом скопилась очередь из 600 машин

Сюжет
Военная операция на Украине

В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин: 240 — со стороны Тамани и 360 — со стороны Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией по мосту.

Время ожидания в обе стороны составляет около часа, говорится в сообщении, которое было опубликовано в 8:00 мск.

Сегодня утром движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали на час. Из-за ограничений на переправе возникли пробки. В 7:00 мск телеграм-канал с оперативной информацией на мосту сообщил, что со стороны Тамани на мосту стоят 60 машин, в очереди со стороны Керчи — 84 транспортных средства.

Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по Крыму.

Днем 23 июня 2024 года Крымский мост дважды временно перекрывали. Из-за ограничений на переправе возникла пробка — с обеих сторон зафиксировали 577 автомобилей.

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Теги
«Крымский мост» пробки транспорт дорожное движение
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На Крымском мосту на час закрывали движение транспорта
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Более 500 машин скопились в очереди на Крымский мост
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Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на час
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