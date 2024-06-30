На границе с Венгрией задержали 17 украинцев при попытке покинуть страну
На Украине задержали 17 мужчин при попытке незаконно выехать в Венгрию, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в телеграм-канале.
«За 200 м до границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за «путешествие» от $3 тыс. до $12 тыс.», — говорится в сообщении.
Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.
Пограничная служба Украины регулярно задерживает мужчин, которые пытаются нелегально покинуть страну.
25 мая в Закарпатской области на участке пункта контроля «Деловое» на пограничника напали двое мужчин и отобрали у него самозарядный травматический пистолет «Форт-12Р». Им удалось скрыться, а когда прибыли другие пограничники, мужчины уже пересекли границу с Румынией.
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