На границе Украины задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию

На границе с Венгрией задержали 17 украинцев при попытке покинуть страну

Фото: dpsu.gov.ua

На Украине задержали 17 мужчин при попытке незаконно выехать в Венгрию, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в телеграм-канале.

«За 200 м до границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за «путешествие» от $3 тыс. до $12 тыс.», — говорится в сообщении.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

Пограничная служба Украины регулярно задерживает мужчин, которые пытаются нелегально покинуть страну.

25 мая в Закарпатской области на участке пункта контроля «Деловое» на пограничника напали двое мужчин и отобрали у него самозарядный травматический пистолет «Форт-12Р». Им удалось скрыться, а когда прибыли другие пограничники, мужчины уже пересекли границу с Румынией.