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Политика ,  
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В КНДР чиновники начали носить значки с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp)

Чиновники Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) начали носить значки с портретом председателя КНДР Ким Чен Ына.

Впервые это было замечено на кадрах с 10-го пленума ЦК ТПК, которые публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp

«В воскресенье впервые был официально выпущен значок с изображением портрета северокорейского лидера Ким Чен Ына», — сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

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Значок с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали выпускать в ноябре 1970 года, а со следующим лидером, Ким Чен Иром, — в феврале 1992 года, в честь празднования 50-летнего юбилея.

Во время визита президента России Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года он подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена, а также письменный набор с миниатюрной росписью палех.

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