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В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом

В городе Ютика американского штата Нью-Йорк полицейский застрелил 13-летнего мальчика во время погони, передает The New York Times со ссылкой на полицию штата.

В ведомстве рассказали, что вечером 28 июня правоохранители остановили двух подростков. Один из них предпринял попытку сбежать и показал «то, что, по всей видимости, было пистолетом», сообщили в полиции.

Полицейский повалил мальчика на землю, между силовиком и подростком началась борьба. В процессе сотрудник полиции произвел один выстрел и ударил ребенка.

Раненного подростка привезли в больницу, где он, впоследствии, умер. При себе у него полицейские обнаружили копию пистолета Glock 17 Gen5 со съемным магазином.

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