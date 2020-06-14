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Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии

По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, нападения произошли в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай. Боевики захватили местную больницу, в связи с чем некоторые раненые пациенты вынужденно ожидали оказания помощи за пределами учреждения. Кроме того, исламисты подожгли гуманитарный центр Организации Объединенных Наций (ООН) и местный полицейский участок.

Боевики на местном языке распространили письма, в которых они призвали местных жителей не сотрудничать с военными или международными группами помощи.

По данным агентства, нападения произошли спустя несколько дней после гибели 69 мирных граждан от рук террористов группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, подразделение «Исламского государства», запрещена в России — ред. РБК).

ISWAP (Islamic State's West Africa Province) была создана в 2015 году отрядами, возникшими от исламистской террористической группировки «Боко харам», которая активно действует на территории Нигерии с 2002 года. Лидер группировки Мухаммед Юсуф был убит в июле 2009 года. Обстоятельства гибели точно неизвестны, по сообщениям нигерийцев — Мохаммеда Юсуфа застрелили при попытке бегства из тюрьмы.

Теги: Нигерия, военные
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