Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 1,2 тыс. человек

Около 1,2 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба пожарной охраны округа в соцсети Х (Twitter).

Людей вывезли из базы отдыха Hungry Valley в городе Горман. Спасатели также закрыли озеро Пирамид. Две коммерческие площадки получили повреждения в результате возгорания.

Пожар под названием Post Fire распространился по площади 4,8 га, огонь локализовали на 2% этой территории. Распространению огня способствует сильный ветер, его порывы достигают 30 м/с, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные властей.

Причина пожара пока неизвестна.

В конце февраля в Техасе произошел крупный лесной пожар. В результате него как минимум два человека погибли. Власти штата объявили красный уровень опасности и ввели режим чрезвычайного положения сразу в 60 округах. Огонь распространился по площади 200 тыс. га. Распространению пламени способствовал сильный ветер, сухая трава и не по сезону высокая температура.