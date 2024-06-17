 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 1,2 тыс. человек

Около 1,2 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба пожарной охраны округа в соцсети Х (Twitter).

Людей вывезли из базы отдыха Hungry Valley в городе Горман. Спасатели также закрыли озеро Пирамид. Две коммерческие площадки получили повреждения в результате возгорания.

Пожар под названием Post Fire распространился по площади 4,8 га, огонь локализовали на 2% этой территории. Распространению огня способствует сильный ветер, его порывы достигают 30 м/с, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные властей.

Причина пожара пока неизвестна.

Дома сгорели: последствия лесного пожара в Техасе
Общество

В конце февраля в Техасе произошел крупный лесной пожар. В результате него как минимум два человека погибли. Власти штата объявили красный уровень опасности и ввели режим чрезвычайного положения сразу в 60 округах. Огонь распространился по площади 200 тыс. га. Распространению пламени способствовал сильный ветер, сухая трава и не по сезону высокая температура.

Теги
Калифорния лесной пожар США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Дома сгорели: последствия лесного пожара в Техасе
Общество
Из-за лесного пожара на западе Канады эвакуировали тысячи людей
Общество
Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
В «Россетях» объяснили вспышку на подстанции в Ростове-на-Дону Общество, 04:11
Юристы указали на противоречия в идее разрешить скорым таранить машины Общество, 04:00
Гросси назвал прочным сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка Политика, 03:50
Над Липецком нейтрализовали беспилотник Политика, 03:37
Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая Бизнес, 03:27
Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 1,2 тыс. человек Общество, 03:11
Как должники стали платить коллекторам больше ₽5 тыс. Финансы, 03:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Власти второго за ночь региона сообщили об опасности атаки БПЛА Политика, 02:52
В НАТО заявили об обсуждении приведения ядерного оружия к боеготовности Политика, 02:42
В Мурманской области создадут Центр защиты китов после спасения кита Общество, 02:29
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС Политика, 02:11
Врачи оценили выводы ученых США о связи инфарктов с выборами и матчами Общество, 02:00
На Украине заявили о жесткой реакции на тренинг на русском языке в Одессе Политика, 01:53
Джо Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс Политика, 01:41