В Нижнем Новгороде загорелась площадка по утилизации отходов

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе произошел пожар на производственной площадке по утилизации отходов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар начался в ночь на 30 июня. К моменту прибытия спасателей на площадку там горело несколько емкостей. Что находилось внутри, в МЧС не уточнили.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Телеграм-канал SHOT пишет, что на площадке горят склады и цистерны с лакокрасочными материалами. Площадь пожара, по его данным, достигла 1 тыс. кв. м. Канал со ссылкой на очевидцев сообщает о взрывах.

На кадрах, которые показал SHOT, виден столб густого черного дыма. Как пишет канал, он заметен из разных районов города.

Вечером 27 июня в городе Любим Ярославской области загорелся ангар с обувью площадью 4,8 тыс. кв. м. Возгорание тушили десятки пожарных, у здания частично обрушилась крыша. Через час после начала работ пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м. Полностью огонь потушили только на следующий день.