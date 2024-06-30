МЧС: два катера столкнулись в ростовском Азове, один человек погиб

При столкновении катеров в ростовском Азове погиб человек

В городе Азов Ростовской области в устье Дона столкнулись два катера. В результате погиб водитель одного из них, сообщила пресс-служба российского МЧС.

Также пострадала пассажирка другого катера, ее госпитализировали.

Катера отбуксировали с места аварии.

В региональном управлении МЧС уточнили, что столкнулись катера «Новая Ладога» и «Berkut», погиб водитель последнего. Авария произошла на выходе из реки Азовки в Дон в районе лодочной станции, добавили в главке.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры отметили, что столкновение не привело к разливу нефтепродуктов. Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку после случившегося.