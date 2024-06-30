«Страна» узнала о поджоге трех автомобилей военных в Изюме и Одессе
В ночь на 29 июня неизвестные подожгли три автомобиля военных в двух украинских регионах, сообщила «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Изюме примерно в 03:00 по местному времени (совпадает с мск) подожгли внедорожник Great Wall и грузовик MAN, сказали изданию собеседники. На тушение, по их данным, у пожарных ушло 40 минут, автомобили сгорели полностью.
Третий автомобиль марки Nissan подожгли в Одессе, сказали «Стране» источники, уточнив, что машина принадлежала военному.
По данным портала, материалы о поджогах передали Службе безопасности Украины (СБУ).
Ранее, 23 июня, «Страна» сообщила, что неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по Приморскому району Одессы. Пожар произошел во дворе дома в поселке Котовского (один из микрорайонов города), машина была полностью охвачена пламенем, передавало издание.
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