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Общество ,  
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В Пензенской области планерист упал с высоты 900 м и разбился

В Бессоновском районе Пензенской области пилот планера упал с высоты 900 м из-за поломки летательного аппарата и погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что 54-летний мужчина летал над территорией спортивного аэроклуба. В воздухе летательный аппарат сломался, и пилот упал на землю. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Следственный комитет начал проверку.

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) уточнили ТАСС, что пилот погиб на аэродроме в селе Сосновка Бессоновского района. Там базируется Пензенский аэроклуб ДОСААФ.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

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Теги
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