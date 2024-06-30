В Пензенской области планерист упал с высоты 900 м и разбился
В Бессоновском районе Пензенской области пилот планера упал с высоты 900 м из-за поломки летательного аппарата и погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
В ведомстве рассказали, что 54-летний мужчина летал над территорией спортивного аэроклуба. В воздухе летательный аппарат сломался, и пилот упал на землю. Мужчина умер на месте от полученных травм.
Следственный комитет начал проверку.
В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) уточнили ТАСС, что пилот погиб на аэродроме в селе Сосновка Бессоновского района. Там базируется Пензенский аэроклуб ДОСААФ.
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