Умерла мать короля Марокко Мухаммеда VI
Мать короля Марокко Мухаммеда VI Лалла Латифа Хамму умерла в возрасте 78 лет, сообщает Morocco World News.
«Официальный представитель Королевского дворца объявляет с большой грустью и глубокой скорбью о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Лаллы Латифы», — следует из заявления дворца.
Лалла Латифа Хамму родилась в 1946 году в городе Хенифра. Она происходила из известной семьи одного из берберских вождей.
Латифа Хамму вышла замуж за предыдущего короля Марокко Хасана II в ноябре 1961 года, спустя несколько месяцев после того, как он взошел на престол. В браке у них родилось пятеро детей.
Помимо Латифы Хамму у Хасана II также была вторая жена — ее двоюродная сестра Лалла Ламия ас-Сольх. От брака с ней у короля детей не было.
В 1999 году Хасан II умер. Спустя год Латифа Хамму вышла замуж за его телохранителя Мухаммеда Медиури и поселилась с ним во Франции. В августе 2022 года Jeune Afrique писала, что Мухаммед VI летал туда навестить мать, после того как она заболела и была госпитализирована.
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