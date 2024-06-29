Умерла мать короля Марокко Мухаммеда VI

Мать короля Марокко Мухаммеда VI Лалла Латифа Хамму умерла в возрасте 78 лет, сообщает Morocco World News.

«Официальный представитель Королевского дворца объявляет с большой грустью и глубокой скорбью о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Лаллы Латифы», — следует из заявления дворца.

Лалла Латифа Хамму родилась в 1946 году в городе Хенифра. Она происходила из известной семьи одного из берберских вождей.

Латифа Хамму вышла замуж за предыдущего короля Марокко Хасана II в ноябре 1961 года, спустя несколько месяцев после того, как он взошел на престол. В браке у них родилось пятеро детей.

Помимо Латифы Хамму у Хасана II также была вторая жена — ее двоюродная сестра Лалла Ламия ас-Сольх. От брака с ней у короля детей не было.

В 1999 году Хасан II умер. Спустя год Латифа Хамму вышла замуж за его телохранителя Мухаммеда Медиури и поселилась с ним во Франции. В августе 2022 года Jeune Afrique писала, что Мухаммед VI летал туда навестить мать, после того как она заболела и была госпитализирована.