Умер последний король Греции Константин II

Константину II было 82 года. Он находился на престоле в 1964-1974-м, хотя формально потерял власть еще в 1967 году после установления диктатуры хунты полковников. На референдуме 1974-го жители Греции проголосовали против монархии

Константин II и его супруга Анна-Мария (Фото: Panayotis Tzamaros / ZUMA Press / Global Look Press)

Последний греческий король Константин II, находившийся на престоле с 1964-го по 1974 год, умер в возрасте 82 лет, сообщают газета Proto Tema и портал Newsbomb.

Newsbomb указывает, что бывший король последнюю неделю находился в больнице в критическом состоянии. Рядом с ним находилась жена Анна-Мария, дети и другие родственники. Константин незадолго до этого перенес инсульт. По данным Proto Tema, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, когда оказываются поражены сразу несколько систем организма.

Константин, представитель династии Глюксбургов, родился 2 июня 1940 года. Он был сыном короля Павла I и королевы Фредерики Ганноверской.

В 1964-м Константин сначала был регентом при своем отце, а после его смерти вступил на престол. Как отмечает Newsbomb, молодой король находился под сильным влиянием своей матерью.

На время правления Константина пришелся политический кризис в Греции, который в дальнейшем вылился в военный переворот 1967 года, приведший к установлению в стране диктатуры — так называемой хунты полковников, лидером которой был Георгиос Пападопулос. В конце того же года Константин попытался выступить против хунты, но неудачно, из-за чего ему пришлось покинуть Грецию. После этого он жил в Италии и Великобритании.

В 1974 году на фоне боевых действий Турции на Кипре диктатура пала. В Греции в тот же год провели референдум, на котором 69,2% проголосовали за установление в стране республиканской формы правления, а не монархической. Константин принял волеизъявление народа. После отъезда из страны в 1967-м он впервые вернулся только в 1981 году.

В 1992 году бывшего короля лишили собственности и греческого гражданства, после чего он подал в суд на Грецию. В итоге десять лет спустя Европейский суд присудил Константину €13,7 млн, хотя он требовал €161 млн.

Последний греческий король являлся троюродным братом британского монарха Карла III и был родственником сына российского императора Николая I, Константина. Жена бывшего короля Анна-Мария — сестра правящей королевы Дании Маргрете II. У Константина пятеро детей.