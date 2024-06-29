МВД Сербии назвало терактом нападение у посольства Израиля в Белграде

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Нападение на полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде, является терактом, стрелявший мог быть ваххабитом, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич на брифинге.

«Хотя личность не установлена, нет никаких сомнений в том, что это террористический акт, направленный как против Сербии, так и против сотрудников жандармерии», — сказал он. По словам министра, «превентивно» также были арестованы несколько человек, находившихся возле полицейских объектов.

«Совместно со спецслужбами мы пытаемся связать все это дело, есть некоторые подозрения, что речь идет о лицах, которые уже известны службам безопасности, и это движение ваххабитов», — отметил Дачич и подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

Позднее глава МВД сообщил, что нападавшего звали Милош Жуйович, он 1999 года рождения и родом из города Младеновац. Дачич также назвал его «новообращенным» и уточнил, что его религиозное имя — Салахудин.

Кроме того, был арестован Игорь Деспотович из Белграда, также 1999 года рождения. Как рассказал министр, два года назад его уже привлекали к ответственности за то, что он был администратором нескольких «интернет-сообществ боевиков, призывавших к джихаду». Несмотря на то что дело против него еще не закрыто, он был освобожден из-под стражи и «продолжил общение с экстремистами».

По данным МВД, Деспотович имел ежедневную связь с Жуйовичем. В ведомстве также сообщили о «подозрениях, что он непосредственно участвовал в материально-техническом обеспечении и организации теракта» у посольства.

Нападение у израильского посольства в Белграде произошло 29 июня около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Мужчина выстрелил из арбалета в полицейского и попал ему в шею, однако силовик застрелил нападавшего. После этого его госпитализировали. Дачич рассказал позднее, что стрелявший несколько раз перед нападением подходил к полицейскому и спрашивал, где находится музей.