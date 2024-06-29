В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с цитатой Ленина

В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с Лениным

Эрика Швенченене (Фото: erika.svencioniene / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция Литвы оштрафовала активистку Эрику Швенчёнене на €700 за пост с изображением и цитатой Владимира Ленина, который она опубликовала в его день рождения — 22 апреля. Об этом сообщает агентство ELTA.

Швенчёнене утверждает, что сделала публикацию «в информационных целях». Она выложила изображение Ленина в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и подписала пост его словами: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

«Это был информационный пост, в нашем государстве тройные стандарты, историю мы не должны забывать. Одна из самых запоминающихся фраз этого человека — «Учиться, учиться и еще раз учиться». Я добавила примечание, что сегодня эта фраза актуальна как никогда, демократические права на свободу слова нарушены», — заявила активистка агентству.

ELTA отмечает, что литовский кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение или демонстрацию символов нацистских, коммунистических, тоталитарных или авторитарных режимов. При этом лица, которые делают это в рамках музейной деятельности, информирования общественности об исторических и современных событиях, тоталитарных или авторитарных режимах, а также образования, науки, искусства, коллекционирования, не несут ответственности.

Швенчёнене также рассказала, что более двух лет назад ее оштрафовали на €500 за пост, в котором она сравнивала Евросоюз с СССР.

Эрика Швенчёнене также является одним из фигурантов дела о действиях, направленных против Литвы, и публичной поддержке международных преступлений. По версии обвинения, она и активист Казимерас Юрайтис в 2022 году в ходе визитов в Белоруссию и Россию содействовали деятельности этих государств против Литвы. Кроме того, Швенчёнене обвиняют в публичном одобрении «преступлений СССР».