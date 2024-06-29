Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Балаклавой, сообщил в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительной информации, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — написал губернатор.

Он добавил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, а также повреждена кровля частного дома в Балаклаве.

Три человека пострадали, сообщил Развожаев позднее. Их с легкими осколочными ранениями госпитализируют.

В 8:56 мск была объявлена воздушная тревога, в 9:07 мск Развожаев сообщил, что в Севастополе работает противовоздушная оборона.

Режим ракетной опасности в Севастополе продлился почти 40 мин. В 9:34 мск ракетную опасность отменили.

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