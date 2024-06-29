В Запорожье сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Запорожской области повреждения получил объект критической инфраструктуры, сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.
По его словам, объект располагается в Запорожском районе.
Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов ранее сообщило, что в городе Запорожье были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.
22 июня Федоров сообщил, что власти вынуждены отключать критическую инфраструктуру в подконтрольной Киеву части Запорожской области из-за сложной ситуации в энергетике.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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