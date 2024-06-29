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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Запорожской области повреждения получил объект критической инфраструктуры, сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

По его словам, объект располагается в Запорожском районе.

Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов ранее сообщило, что в городе Запорожье были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

22 июня Федоров сообщил, что власти вынуждены отключать критическую инфраструктуру в подконтрольной Киеву части Запорожской области из-за сложной ситуации в энергетике.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Запорожье Запорожская область инфраструктура взрывы Украина
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